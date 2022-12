Emmelie Scholtens sportadviseur dressuur Jumping Amsterdam

Vanaf heden mag Emmelie Scholtens zich sportadviseur dressuur van Jumping Amsterdam noemen. Als sportadviseur heeft Scholtens een adviserende rol over de dressuursport aan de organisatie van het concours in Amsterdam. "Natuurlijk ga ik ook rijden. Ik heb de luxe dat ik kan kiezen tussen Indian Rock en Desperado voor de Wereldbeker", vertelt de amazone.

“Ik ken Irene Verheul, directeur van Jumping, al best lang. Toen ze me vroeg voor deze rol heb ik meteen ja gezegd. Zeven jaar geleden reed ik met Apache voor het eerst mee in de RAI Amsterdam en ik kom er graag, het is zo’n leuk evenement. Naast Apache kennen ook Dorado en Desperado Jumping goed. Met hen heb ik ook Lichte Tour gestart op Jumping”, vertelt Emmelie Scholtens.

Warm welkom

‘’Ik heb goede en leuke herinneringen aan Jumping! Met name de sfeer is heel speciaal, het publiek geeft je echt een warm welkom als je binnenrijdt. Nergens zijn ze zo enthousiast als in Amsterdam. Het podium delen met Isabell Werth en Charlotte Dujardin zal me ook altijd bijblijven. De prijsuitreikingen zijn ook nergens zo leuk als op Jumping. Een ereronde rijden op het nummer ‘Geef mij maar Amsterdam’ daar doe je toch echt extra je best voor.’’

Sport en feestje

“Voordat ik mocht rijden op Jumping Amsterdam kwam ik altijd als bezoeker. Dan gingen we eerst sport kijken en daarna een gezellig feestje vieren. De laatste jaren zijn ook de faciliteiten sterk verbeterd vind ik. Er is meer ruimte om los te rijden en ook de stallen zijn ruimer opgezet.’’

Nieuwe rol

“Komend jaar ga ik in mijn nieuwe rol alles nog eens goed bekijken en waar gevraagd zal ik graag mijn mening en advies geven. Natuurlijk ga ik ook rijden. Ik heb de luxe dat ik kan kiezen tussen Indian Rock en Desperado voor de Wereldbeker. Misschien start ik ook wel in de Lichte Tour. Ook heb ik mijn deelname toegezegd aan The Top Of Dressage op woensdagavond.”

Dochter Micky

‘’Onlangs zag ik op social media dat Jumping ook bixie toppers zoekt. Onze Micky is nu nog te jong, maar over ongeveer drie jaar hou ik me aanbevolen. Ze is helemaal niet bang en ik hoop natuurlijk dat het een ponymeisje wordt.”

Bron: Jumping Amsterdam