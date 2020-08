FEI blikt terug op sportlegendes

De FEI blikt in de serie 'Horses of History' terug op de carrière van legendes als onder andere Bonfire (Welt As x Praefectus xx), Milton (Marius x Any Questions xx), Ratina Z (Ramiro Z x Almé), Totilas (Gribaldi x Glendale) en Valegro (Negro x Gershwin).

Er komt in de Horses of History-serie een drietal eventingpaarden aan bod. Zo vertelt Mark Todd over zijn tweevoudig Olympisch kampioen Charisma (v. Tira Mink xx), Pippa Funnell over haar ster Supreme Rock (Edmund Burke xx x Bassompierre xx) en Michael Jung over zijn bijzondere Sam FBW (Stan the Man xx x Heraldik xx).

John Whitaker vertelt over zijn miljoenenpaard Milton, Ludger Beerbaum over de wondermerrie Ratina Z en Rodrigo Pessoa over fenomeen Baloubet du Rouet (Galoubet A x Starter).

In de dressuurrichting worden Bonfire, Totilas en Valegro getoond.

Bekijk de video hier.

Bron: FEI