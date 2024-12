Fendi T verder onder leerlinge Beatriz Ferrer-Salat

Beatriz Ferrer-Salat heeft de teugels van Fendi T (Negro x Lester) overgedragen aan haar leerlinge Cristina Torrent Moll, zo meldt Eurodressage. De Spaanse amazone hoopt met de veertienjarige KWPN-ruin meer ervaring op Grand Prix-niveau op te kunnen doen.

Fendi T begon zijn internationale carrière op Lichte Tour-niveau onder het zadel van Charlotte Fry. Ze eindigden in Nieuw en St. Joosland, Lier, en Kronenberg op het podium. In 2020 verhuisde de ruin naar Severo Jurado Lopez, die op dat moment net voor zichzelf begonnen was. Na drie internationale starts kwalificeerden ze zich voor de Olympische Spelen in Tokio en de maand daarna reden ze het EK Dressuur in Riesenbeck.

Fendi T dook een jaar later, in 2022, op onder het zadel van Phoebe Peters en nog weer een jaar later volgde de verkoop aan Beatriz Ferrer-Salat. De Spaanse bracht de ruin nooit uit.

