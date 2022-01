Fokker Silke Druckenmüller: ‘Dalera gaf als jong paard al waanzinnig gevoel’

TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) veroverde dit jaar onder het zadel van Jessica von Bredow-Werndl maar liefst vijf gouden medailles, waarvan twee op de Olympische Spelen en drie op het Europees kampioenschap in Hagen. Hoewel haar fokker Silke Druckenmüller daar vroeger alleen maar van had kunnen dromen, wist ze dat Dalera wel een speciale was. "Ze gaf als jong paard al een waanzinnig gevoel."

Silke Druckenmüller kocht Dalera’s moeder Dark Magic van een goede vriendin. “We vonden Dark Magic wegens haar afstamming erg interessant. Haar vadersvader Van Deyk gaf hier destijds erg goede nakomelingen”, blikt de fokster terug. In 2006 liet ze de merrie dekken met Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur), die ze op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster ontdekte. “Ik heb naar m’n onderbuikgevoel geluisterd.”

Niet de knapste

Uit die combinatie werd een klein jaar later Dalera geboren. Als veulen was ze niet de knapste. “Dalera had niet het typische Trakehner-type. Dat valt bij een veulen meer op dan bij een rijpaard.” Maar haar manier van bewegen viel wel gelijk positief op. “Maar dat het zich later allemaal zo zou ontwikkelen, hadden we niet kunnen raden. Daar konden we alleen maar van dromen.”

Waanzinnig gevoel

De Trakehner-merrie werd op vierjarige leeftijd zadelmak gemaakt. “Ze liet zich direct vanaf het begin fijn rijden en gaf een waanzinnig gevoel.” Dalera, die bleef doorgroeien tot ze maar liefst 1,80m was, kwam in handen van Werner Bergmann. Hij leidde haar verder op en werd in de sport uitgebracht tot Z-niveau. Op zevenjarige leeftijd verkocht Bergmann de merrie aan haar huidige eigenaresse, Beatrice Bürchler-Keller. De rest van het verhaal is geschiedenis.

Opvolging

Von Bredow-Werndl heeft de opvolging voor Dalera inmiddels ook al klaar staan. Haar halfbroer Dallenio (v. Millennium) staat ook op Aubenhausen en kwalificeerde zich vorig jaar, met Benjamin Werndl in het zadel, voor de Bundeschampionate. Bürchler-Keller investeerde ook in de inmiddels driejarige volle broer van Dalera, Dalerion.

Bron: Pferd Aktuell