N.O.P. legt Toto Jr, Israel, Dante, Dolinn en Crossborder Radar Love vast

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) spant zich al vele jaren in om potentiele Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL ruiters. Ook voor komend jaar, tot aan de Olympische Spelen van Tokio, is het N.O.P. er weer in geslaagd diverse paarden vast te leggen. Nieuwkomers in de ‘N.O.P. stal’ zijn de springpaarden Israel van de Dennehoeve, Sterrehof’s Dante en Dolinn. Bij de dressuurpaarden zijn er afspraken gemaakt over blikvanger Glock’s Toto Jr en voor de discipline eventing is Crossborder Radar Love met het oog op de periode na Tokio vastgelegd.

Alle paarden die nu zijn vastgelegd zijn door het college van KNHS bondscoaches voorgedragen. De KNHS is enorm blij dat het N.O.P. er in dit moeilijke jaar in geslaagd is het aantal paarden dat onder contract staat uit te breiden. Het realiseren van de afspraken met alle eigenaren is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met sportkoepel NOC*NSF.

Dressuur

Met Glock’s Zonik N.O.P. had Edward Gal al de beschikking over een belangrijk teampaard. In de nieuwe contracten met eigenaar Glock Horse Performance Center Netherlands is ook overeengekomen om het nieuwe talent Glock’s Toto Jr vast te leggen. Daarnaast zal ook Glock’s Dream Boy onder het zadel van Hans Peter Minderhoud komend jaar wederom N.O.P. achter zijn naam hebben staan.

De afspraken over MDH Avanti N.O.P. die wordt uitgebracht door Anne Meulendijks en Desperado N.O.P. die succesvol is met Emmelie Scholtens zijn eveneens verlengd.

Springen

Met de eigenaren van springpaard Zypria N.O.P., die wordt uitgebracht door Willem Greve, is overeengekomen dat de merrie ook in 2021 beschikbaar is voor TeamNL. Daarnaast heeft het N.O.P. de eigenaren van drie speciale toppers bereid gevonden ook hun paarden voor Nederlandse ruiters beschikbaar te houden. Dat zijn Sterrehof’s Dante van Stoeterij Sterrehof, die dit jaar onder het zadel van Marc Houtzager Nederlands kampioen werd. Ook de zeer getalenteerde Dolinn in eigendom van Jennifer Gates, de dochter van Microsoft boegbeeld Bill Gates, is aan het N.O.P. toegevoegd. De bruine merrie maakte met topruiter Harrie Smolders dit jaar al zeer veel indruk. Derde in de rij is Israel van de Dennehoeve van eigenaar SF Equestrian die onder het zadel van Bart Bles wist te imponeren.

Eventing

Met Ceda N.O.P. heeft Merel Blom een belangrijke troef in handen voor Tokio. Ook de door Blom gereden zeer getalenteerde zevenjarige Crossborder Radar Love van Jeanine Steentjes is vastgelegd. Dit is niet met het oog op de komende Olympische Spelen, maar om de combinatie van Merel Blom en dit paard voor de toekomst in stand te kunnen houden. De afspraken over dit paard lopen voor een jaar met de optie om te verlengen richting de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Ook de afspraken over Dimitri N.O.P. van Raf Kooremans zijn verlengd tot en met Tokio. Wicro Quibus N.O.P. van Laura Hoogeveen maakt niet langer deel uit van het N.O.P..

Paradressuur

Bij de paradressuur zijn er voor komend jaar geen veranderingen. De contracten met de eigenaren van de vijf eerder vastgelegde paarden zijn allen verlengd.

Dat betekent dat Alphaville N.O.P. van Frank Hosmar, Demantur RS2 N.O.P. van Sanne Voets, Findsley N.O.P. van Rixt van der Horst, Wallace N.O.P. van Nicole den Dulk en Webron N.O.P. van Maud de Reu ook komend jaar beschikbaar zijn voor TeamNL.

Overzicht N.O.P.-paarden

Springen (4)

Naam paard: Dolinn N.O.P.

Ruiter: Harrie Smolders

Afstamming: Cardento x Lux

Fokker: J.A.J. Hoppenbrouwers (Wintelre)

Eigenaar: Evergate Stables LLC (Redmond) en Harrie Smolders (Lage Mierde)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Naam paard: Israel van de Dennehoeve N.O.P.

Ruiter: Bart Bles

Afstamming: Thunder van de Zuuthoeve x Darco

Fokker: BVBA De Prins

Eigenaar: SF Equestrian B.V. (Wijchen)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2008

Stamboek: BWP

Naam paard: Sterrehof’s Dante N.O.P.

Ruiter: Marc Houtzager

Afstamming: Canturano x Phin Phin

Fokker: J.W.J. Soeter (Stokkum)

Eigenaar: Stoeterij Sterrehof B.V. (Nunspeet)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Naam paard: Zypria S N.O.P.

Ruiter: Willem Greve

Afstamming: Canturo x Lux Z

Fokker: Julius-Peter Sinnack (Bochholt)

Eigenaar: Julius-Peter Sinnack (Bochholt) en Willem Greve Sportpaarden B.V. (Markelo)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2007

Stamboek: Holsteiner

Dressuur (5)

Naam paard: Desperado N.O.P.

Ruiter: Emmelie Scholtens

Afstamming: Vivaldi x Havidoff

Fokker: Fam. Andeweg (Randwijk)

Eigenaar: Ad Valk Dressage Horses B.V. (Gorinchem) en Fam. Andeweg (Randwijk)

Geslacht: Hengst

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Naam paard: Glock’s Dream Boy N.O.P.

Ruiter: Hans Peter Minderhoud

Afstamming: Vivaldi x Ferro

Fokker: T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland

Eigenaar: Glock HPC NL BV (Oosterbeek), Palmar BV (J.T.M. Maree, Honselersdijk), Stal Brinkman V.O.F. (K.A.E. Brinkman, Twello) en TC Dutch Sport Horses (T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland)

Geslacht: Hengst

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Naam paard: Glock’s Toto Jr. N.O.P.

Ruiter: Edward Gal

Afstamming: Totilas x Desperados

Fokker: Judith und Sönke Schmidt

Eigenaar: Glock HPC NL B.V. (Oosterbeek)

Geslacht: Hengst

Geboortejaar: 2011

Stamboek: Hannoveraan

Naam paard: Glock’s Zonik N.O.P.

Ruiter: Edward Gal

Afstamming: Blue Hors Zack x Glock’s Romanov

Fokker: Linette Jaeger, Avlum (Den.)

Eigenaar: Glock HPC NL B.V. (Oosterbeek)

Geslacht: Hengst

Geboortejaar: 2008

Stamboek: DWB, ggk Rhein, DWB, Westf, Old, KWPN-erkend

Naam paard: MDH Avanti N.O.P.

Ruiter: Anne Meulendijks

Afstamming: United x Farrington

Fokker: R. Arts, Escharen

Eigenaar: MDH Sport Horses B.V. (Heeze-Leende) en A.W.M. Meulendijks (Heeze)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2005

Stamboek: KWPN

Eventing (3)

Naam paard: Ceda N.O.P.

Amazone: Merel Blom

Afstamming: Aragorn x Con Air

Eigenaar: J.M.J. Blom (Aalten) & Dressuur-, Africhtings- en Handelsstal Hulsman B.V. (Schalkwijk)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2010

Stamboek: Holsteiner

Naam paard: Crossboarder Radar Love N.O.P.

Amazone: Merel Blom

Afstamming: Diarado x Claudio’s Son

Eigenaar: J.S. Steentjes (Pannerden)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2013

Stamboek: Holsteiner

Naam paard: Dimitri N.O.P.

Ruiter: Raf Kooremans

Afstamming: Vaillant x Enrico

Eigenaar: L.E.J. Colpaert (Vosselaar), T.J.M. Klaasen (Turnhout), R.L.C. Kooremans (Turnhout)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Para-dressuur (5)

Naam paard: Webron N.O.P.

Amazone: Maud de Reu

Afstamming: Sir Sinclair

Eigenaar: Dhr. Boris Braam (Kranenburg)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2003

Stamboek: KWPN

Naam paard: Demantur N.O.P.

Ruiter: Sanne Voets

Afstamming: Vivaldi x Elcaro

Fokker: A.M. Reuzenaar (Schaijk)

Eigenaar: RS2 Dressage Center (Mook)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2008

Stamboek: KWPN

Naam paard: Alphaville N.O.P.

Ruiter: Frank Hosmar

Afstamming: Sandreo x Iglesias

Fokker: A. Hendriks, Reek

Eigenaar: F. Hosmar, A. Hosmar-Keekstra (Haarle)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2005

Stamboek: KWPN



Naam paard: Wallace N.O.P.

Ruiter: Nicole den Dulk

Afstamming: Future x Rohdiamant

Fokker: A.W.M. Luyuten (Oirschot)

Eigenaar: N. den Dulk, R. Ammerlaan (Elen), M. den Dulk (Susteren)

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2003

Stamboek: KWPN

Naam paard: Findsley N.O.P.

Ruiter: Rixt van der Horst

Afstamming: Belissimo M x Obelisk

Fokker: Memape Beheer B.V., Nieuw-Amsterdam

Eigenaar: Lisa Sanders en Patrick Scherpenzeel (Klarenbeek)

Geslacht: Merrie

Geboortejaar: 2010

Stamboek: KWPN

Bron: Persbericht KNHS