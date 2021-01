Voormalig Wereldbeker-winnares Brentina viert dertigste verjaardag

Brentina (Brentano II x Lungau) is dit jaar dertig jaar oud. De merrie, die in 2003 de FEI Wereldbekerfinale in Gothenburg won, geniet inmiddels al twaalf jaar van haar pensioen op The Irons Farm in Santa Barbara (Californië).

“Brentina zou er niet meer zijn zonder iedereen op The Irons Farm. Ze houden haar heel goed in de gaten en behandelen haar als de koningin die ze is. Ik mis haar heel erg, maar weet dat ze in de beste handen is”, aldus amazone Debbie McDonald.

Medailles

McDonald kende een succesvolle carrière met Brentina. In 1999 won het duo goud op de Pan An Games, won op de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera in 2002 teamzilver en werd individueel vierde en in 2003 wonnen ze als eerste Amerikaanse combinatie de Wereldbekerfinale. In 2004 was er teambrons op de Olympische Spelen in Athene en in 2006 teambrons op de Wereldruiterspelen in Aken.

Peggy Thomas

Brentina werd op driejarige leeftijd voor 150.000 Duitse mark aangeschaft door Peggy Thomas. Brentina gooide haar eigenaresse er af, maar Thomas hield de merrie aan voor McDonald. Brentina is de volle zus van Sven Rothenbergers voormalig Olympisch paard Barclay II. Aan moederszijde voert ze het bloed van Lungau, ook moedersvader van Olympisch kampioen Salinero.

Bron: FB Debbie McDonald/Horses.nl