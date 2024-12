Wedstrijdcarrière Steffen Peters tijdelijk on hold

Steffen Peters heeft in verband met neuropathie zijn wedstrijdcarrière tijdelijk stopgezet. De Amerikaanse dressuurruiter richt zich momenteel voornamelijk op het geven van clinics. Toch is hij nog niet van plan om zijn rijlaarzen definitief aan de wilgen te hangen.

“Helaas heb ik op het moment erg veel last van de neuropathie in mijn handen en voeten. Ik merkte dat het na de Olympische Spelen bij het maken van een geweldige mountainbike-reis in Oostenrijk een stuk beter werd, maar toen ik weer begon te rijden, werd het weer veel erger”, vertelt de Peters aan Dressage News.

Rustiger aan

De klachten hebben Peters doen besluiten om het even rustiger aan te doen met rijden. In plaats daarvan heeft hij twee keer per maand een clinic en richt zich op zijn herstel. “Ik waardeer iedere dag die zonder hoofdpijn, misselijkheid en pijn begint.” Toch sluit de ruiter een terugkeer in de sport niet uit. “De Olympische Spelen zijn niet compleet uit gedachten verbannen. Als ik in staat ben ok op een paard te stappen zonder dat m’n lichaam weer in de wedstrijd-modus springt, ga ik door.”

Bron: Dressage News