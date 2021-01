Grand Prix-debuut Edward Gal en Total US staat gepland

Het is nog onduidelijk of er half februari weer wedstrijden gereden kunnen worden, maar als dat het geval is maakt Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall) zijn debuut in de Grand Prix. Edward Gal heeft zich met de hengst ingeschreven voor de voor kadervorming en uitzending tellende Subtopwedstrijd in Tolbert van 12 tot en met 14 februari.

Edward Gal won tot nu toe alles waar hij Total aan de start bracht. Dat begon in 2018 met de Pavo Cup voor zesjarigen. In januari 2020 volgde het debuut op de reguliere wedstrijden. Het debuut in de Prix St. Georges in Tolbert werd beloond met de topscore van 81,985%. Later die maand nam Gal zijn toptalent mee naar Jumping Amsterdam waar ze zowel de Prix St. Georges (75,539%) als de kür (80,458%) wonnen.

Ook Toto Jr

Naast Total heeft Gal ook Glock’s Toto Jr (Totilas x Desperados) opgegeven voor Tolbert. Ook deze Totilas-zoon is onder Gal ongeslagen. Zij reden hun eerste wedstrijd vorig jaar juli in Schijndel en schreven toen met de veelbelovende score van 79,4% de Grand Prix op hun naam. In september op het NK Dressuur liep Total in zijn eerste Grand Prix Spécial naar de hoogste score van 80,681%. Op de muziek van Totilas wonnen ze met 86,150% ook de kür.

Bron: Horses.nl