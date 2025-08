EK Le Mans: Toch nog brons voor Nederlandse children

Na het eerste gedeelte van de landenwedstrijd voor children op het Europees Kampioenschap in Le Mans was al duidelijk dat goud niet meer binnen de mogelijkheden lag, maar dat van die voorlopig vijfde plek nog wel een medaille gemaakt kon worden. En dat lukte. Floor Kulik zette met Bella Rosa (v. Belissimo M) de hoogste score van het Nederlandse viertal neer (78,175%) en werd individueel vijfde. Bo Leijten reed Gentle van Wittenstein V (v. Wittenstein) naar 74,242%. Met daarbij de 70,05% die Marit de Baat gisteren liet optekenen, was het genoeg voor brons. Goud was voor Duitsland, zilver voor België.

