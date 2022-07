EK young riders: Schmitz-Morkramer wint kür met 80%, Robin Heiden zesde

Het Europees Kampioenschap voor junioren en young riders is het kampioenschap van de Duitse zussen Helena en Allegra Schmitz-Morkramer. Met de Duitse teams (waarin overigens nog een zusterpaar zit bij de junioren en de young riders) wonnen de twee zussen beide al goud, in de individuele proef was er weer twee keer goud en Helena Schmitz-Morkramer haalde vanmiddag in de young riders-kür de vijfde gouden medaille naar huize Schmitz-Morkramer. Ze won die kür met DSP Lifestyle met een score boven de 80% (80,419%). Robin Heiden zette met Gasmonkey voor de derde keer het beste resultaat neer voor Nederland: 76,781%, goed voor de zesde plaats.

Duitsland, Oostenrijk, Duitsland, Oostenrijk. Zo ziet de top-4 van de kür voor young riders op het Europees Kampioenschap in Hartpury er uit. Met Schmitz-Morkramer op 1, gevolgd door de Oostenrijker Paul Jöbstl met Bodyguard (79,206%), de Duitse Lucy-Anouk Baumgürtel (onderdeel van het andere Duitse zusterpaar dat actief is in Hartpury) met Zinq Hugo FH (78,9%) en de Oostenrijkse Felicita Simoncic met Immowerts Ivar (78,313%). De Britse Jessica McConkey werd vijfde, voor Robin Heiden die voor Nederland drie keer een sterke prestatie neerzette in Hartpury.

Brandy Bos, die zich met Florett W ook plaatste voor de kür, werd zestiende met 72,156%.

Nederlands succes was er verder qua paarden: Bodyguard werd als driejarige hengst op de Hannoveraanse keuring aangekocht door Herman Seiger, Zinq Hugo werd in Nederland gefokt door A. Derks en Immowert’s Ivar door E. Van Dijk.

Uitslag