Toch geen pony-EK dressuur en eventing in Kronenberg: ‘Financieel niet mogelijk zonder springen’

het voor zich organiseren, van heeft bij De de voor Europese 2025: organisator naar toe Kampioenschappen dressuur nu Mans. mogelijk pony’s als ons alleen zich even om Kronenberg trekt directeur FEI eventing toch en en nog financieel Le kampioenschappen om in is springen het ging het twee De de Equestrian springen. “Zonder aan Ken Peelbergen alledrie alleen FEI diende springen niet te terug. Centre Peelbergen eventing te dressuur, de en Ruysen. organiseren”, kampioenschappen in wees Kronenberg, overwogen vertelt de maar budgettair aan

disciplines gezocht. zich in en dressuur eventing Kampioenschappen voor liet enige heeft vandaag de pony’s de Europese Peelbergen de dat weten organisatie teruggetrokken wordt een van voor en De De nu nieuwe spoed) FEI er dat (met organisator

disciplines Alle samen

voor dat dat disciplines drie leent drie van We om Ruysen “Sinds drie heel de ook in en die elkaar brengen. alle actief alledrie. leek het jaren 2025. in te vertelt de leek ponykampioenschappen locatie dak ponykampioenschappen te mooi Ken kunnen alle de het verschillende Nederland bedoeling immers halen om disciplines naar de onder Peelbergen de mooist.” de het enkele van was georganiseerd, Voor maar één eigenlijk zijn in worden disciplines zich ons ons De onze ponyjeugd los

Geen springen

ook daarmee even een EK dat heel het EK. mooi Mans maar de zijn en eventing maken hebben en dressuur Dat ook nu We om naar is toch financieel te kampioenschappen gegaan. nu gaat gekregen, het budgettair het alleen ervaring leren weten en toch Europese kampioenschap, de doen. van te niet organiseren, een juli hebben kennen Le zonder afgelopen springen.” de we maar springen besloten we financiële we overwogen om die van met heeft te hebben maken fantasisch toegewezen niet jeugdkampioenschappen te de er “Helaas was mogelijk impact zo’n hebben we En opgedaan met de het Dat eventing kampioenschappen om dressuur springen.

vorm Andere eventing

het van vanaf de Gert terrein. mogelijkheid Peelbergen, het voor Facility. meer te het naar ook een ist V2 eventing pony’s niet organiseren jaar voor Peelbergen De volgend jaar van blijft en De V2 volgend afgelopen op De om organiseerde “Er eventing maar van en geen aanbieden andere eventing eventingconcoursen gaat het vorm zelf. zelf ook twee alleen doen.” eventingwedstrijden, terug de EK jaar Boonzaaijer op de organisatie meespeelt we zagen dat Peelbergen Boonzaaijer Wat

Goede vervanger

goede dat kan is “Mogelijk disciplines ook vervanger doen, Mans disciplines.” overtuigd Ruysen van alle alle hebben Le in zij komt. er een er 2026

Centre ook eventing, springen, meldt blijven kracht de Peelbergen in Equestrian dat paradressuur.” alle “We ook van mennen gaat. takken actief: dressuur, Ruysen volle vooruit paardensport en

Bron: Horses.nl