Frederic Wandres en Pablo Gomez Molina winnaars van 5* Grand Prix’ op GDF Wellington

Week 10 van het Global Dressage Festival in Wellington ging gisteren van start met twee 5*-Grand Prix'. In de kwalificatie voor de kür waren Frederic Wandres en Bluetooth OLD (v. Bordeaux) oppermachtig. In de Grand Prix voor de Special lag het veld dichter bij elkaar. Hier won de Spanjaard Pablo Gomez Molina met de PRE Ulises de Ymas (v. Seni Indio).

Frederic Wandres pakte gisteren met de dertienjarige Bluetooth zijn vijfde zege op rij in Wellington. Met een uitstekend gelukte proef scoorde de Duitser 75.63%, een evenaring van zijn PB van 75.638% die hij in Aken reed. De percentages van de juryleden varieerden tussen 74.348% bij C tot 76.522% bij B.

Kortere warmup

Na afloop vertelt Wandres: “Hij voelde zich een beetje moe in de laatste proef, dus heb ik de warmup met 10 minuten ingekort en niet alle energie eruit gereden in de warmup. We probeerden een andere manier van voorbereiden te vinden en dat pakte vandaag heel goed uit. Ik had nu een veel beter gevoel vanavond, zelfs met een klein foutje in de eners, wat procentueel gezien een duur foutje is.”

Achter Wandres werd Ashley Holzer tweede op Valentine (v. Sir Donnehall I) met 70.109%. Met 70.630% werd Tinne Vilhelmson Silfvén derde op Devanto (v. De Chirico).

PB voor Molina

Pablo Gomez Molina reed met dertienjarige Ulises de Ymas een persoonlijk record van 71.239% en won de GP voor de Special. “Ik ben echt verheugd, want ik was nerveus deze week,” zei Molina later. “Niet omdat ik dacht dat we er niet klaar voor waren, maar omdat het een vijfster is. Toen ik eenmaal opstapte, verdwenen de zenuwen.”

De Belgische Laurence Vanommeslaghe en Havalon (v. Blue Hors Hotline) werden tweede met 70.065%. Morgan Barbancon pakte met de KWPN’er Habana Libre A (v, Zizi Top) de derde plek met 69.391%.

Klik hier voor de uitslagen.

