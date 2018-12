Hans Peter Minderhoud en Dream Boy ook in kür naar record: 83,66%

Opnieuw flikt Hans Peter Minderhoud het met Glock's Dream Boy N.O.P. Zojuist behaalde hij een persoonlijke recordscore van 83,66% in de Grand Prix kür in Mechelen. Met een zeer sterk gereden proef liet Minderhoud zijn tegenstanders in deze wereldbekerwedstrijd achter zich. Helen Langehanenberg was met Damsey FRH een sterke tweede met 82,88%.

De juryleden waren onder de indruk van de sterk gereden kür van Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. en lieten dit duidelijk merken met hoge scores. Zij gaven allen percentages boven de 78% en het Belgische jurylid Freddy Leyman beoordeelde de kür van Minderhoud zelfs met 81,75%. Ook op de artistieke uitvoering scoorde hij hoog, twee juryleden gaven hem respectievelijk 90% en 91%. Met een recordscore van 83,66% pakte Minderhoud na de overwinning gisteren in de Grand Prix ook de winst in de kür.

Geduchte tegenstander

Helen Langehanenberg Damsey FRH reed ook een goede proef en was een geduchte tegenstander voor Minderhoud. De Duitse amazone scoorde overall net wat lager en eindigde met bijna een procent verschil (82,88%) op plaats twee. De derde plaats was voor een bijzondere combinatie, de Portugese Maria Caetano met haar Lusitano schimmelhengst Coroado. Met een score van 80,16% een knappe prestatie in dit sterke deelnemersveld.

Storingen

Madeleine Witte-Vrees had met Cennin wat storingen in de proef. Ze liep iets voor op de muziek en aan het begin van de eerste uitgestrekte draf had ze een flinke hakkel. De laatste piaffe-passage-tour was wel weer sterk gereden. Zij eindigde met 76,87% op de zesde plaats net voor Morgan Barbancon Mestre met Sir Donnerhall II OLD. (76,28%).

Bron: Horses.nl