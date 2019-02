Glock’s Dream Boy is ‘FEI-Paard van de Maand’

De prestaties van Hans Peter Minderhoud en Glock's Dream Boy N.O.P. van de afgelopen drie wedstrijden zijn niet onopgemerkt gebleven. In London won het paar de Grand Prix en werden ze derde in de WB-kür, in Mechelen schreven ze met persoonlijke records zowel de GP als de Kür op hun naam en in Amsterdam werd het duo derd in de GP en vijfde in de WB-kür.

Dream Boy maakte vorig jaar april zijn internationale Grand Prix-debuut en liep onlangs zijn eerste Wereldbekerwedstrijden. “Dream Boy is echt een gentleman. Hij is erg lief en heeft een prachtig type. Als jong paard was hij altijd best fris met losrijden en raakte daarbij veel energie kwijt, maar nu hij meer ervaring heeft kan je hem mooi opbouwen en in de ring het beste laten zien”, vertelde Minderhoud vorige maand nadat hij in Mechelen de kür won met 83,66%.

FEI

In het filmpje dat de FEI ter ere van Dream Boy op de site heeft staan bij het stukje over de hengst kun je de WB-kür van Mechelen zien. In het commentaar bij de video kun je de bewondering horen, die de verslaggeefster heeft voor de enorme vooruitgang die de Vivaldi-zoon heeft gemaakt.

“It’s been an incredible last few months for Hans-Peter Minderhoud’s ‘Dreamy’…”, zo leidde de organisatie het bericht in.

Bron: FEI/Horses.nl