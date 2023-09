Helgstrand verliest rechtszaak, Deense TV-zender TV 2 mag undercoverbeelden uitzenden

Andreas Helgstrand is er niet in geslaagd de uitzending van de bij hem gemaakt undercoverbeelden te verbieden. Helgstrand diende bij de rechtbank in Aalborg een verzoek in om de uitzending te verbieden, maar dat verzoek is door de rechter afgewezen op basis van 'belangrijk openbaar belang' en 'dierenwelzijn'.

Michael Nørgaard, hoofdredacteur van het programma Operation X, is verheugd over het feit dat Helgstrand er niet in is geslaagd een bevel te verkrijgen tegen de uitzending van de undercoverbeelden. Dat schrijft hij in een e-mail aan het Deense dagblad Nordjyske. “We zijn blij dat de rechtbank geen bevel heeft uitgevaardigd tegen de toekomstige publicatie van de verborgen opnames door TV 2. We zijn ook blij dat de rechtbank het eens is met onze beoordeling dat dierethiek en dierenwelzijn kwesties van groot belang voor de samenleving zijn. We gaan ons nu concentreren op de inhoud van onze komende afleveringen, die we het hele jaar door willen laten zien.”

Wreedheid en geweld

Het is nog niet duidelijk wat er precies op de bij Helgstrand gemaakte beelden te zien is, maar op 21 augustus 2023, de eerste zittingsdatum, rapporteerde één van de redacteuren over beelden waarop paarden met bloed in de mond en wonden die geen tijd kregen om te genezen te zien zijn. Daarnaast zijn sporen van overmatig zweepgebruik gedocumenteerd, evenals overmatig spoorgebruik, wat met schoensmeer bedekt zou worden. TV 2 beweert ook beelden te hebben waarop de paarden in Rollkur gereden worden, dat bevestigen vijf onafhankelijke deskundigen. Sommigen van hen noemen de beelden ‘dierenmishandeling’ en ‘geweld tegen het paard’.

Bron: St. Georg/Nordjyske