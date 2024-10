Helgstrands Global Equestrian Group niet langer eigenaar van Wellington International

Helgstrands Global Equestrian Group heeft Wellington International verkocht aan de voormalige eigenaren, een groep met ondernemer Mark Bellissimo en diens vaste partners Lisa Lourie, Roger Smith en Marsha Dammermann. De aankoop komt met een ambitieus miljardenplan voor de uitbreiding van een groter terrein in Wellington.

De nieuwe groep eigenaren wil flink gaan uitbreiden en er voor zorgen dat Wellington International dé paardensportlocatie van Noord-Amerika blijft (en voorblijft op Ocala).



Wanneer het project afgerond is, zullen alle disciplines op hetzelfde terrein plaats kunnen vinden, dat een oppervlakte heeft van bijna 195 hectare. In april 2025 beginnen de grote werkzaamheden op het huidige terrein en deze duren tot het volgende wedstrijdseizoen. De wedstrijden worden in die periode verplaatst naar het 2,4 kilometer verderop gelegen Equestrian Village, waar van januari tot en met maart de dressuur-, spring- en hunterwedstrijden gehouden worden.

Bron: Nancy Jaffer