Marianne Fog Jørgensen in Nordjyske: ‘Helgstrand werd gerund als een kleine stal met 10 paarden’

De Deense krant Nordjyske blijft aan de bal wat betreft Helgstrand Dressage. Gisteren publiceerde de krant een interview met Marianne Fog Jørgensen, die een korte periode (minder dan een jaar) CFO was van Helgstrand Dressage. Het is opvallend dat Fog Jørgensen de krant te woord staat, ook als ze op het eerste gezicht niet zo veel schokkends te melden heeft.

Dat een CFO over een voormalig werkgever spreekt in de pers gebeurt niet elke dag. Fog Jørgensen stelt in Nordjyske dat Helgstrand Dressage, toen zij werd aangesteld, nog niet klaar was voor een CFO. “Ze waren niet klaar om veranderingen te maken. Als een bedrijf groeit, heb je systemen nodig om te zorgen dat alles digitaler en transparanter wordt. Helgstrand werd nog gerund als een kleine stal met 10 paarden, toen er al 500 stonden.”

De reden dat Fog Jørgensen naar meer transparantie wilde, was het feit dat private equity investeerder Waterland zich in 2018 had ingekocht. “Voor als het bedrijf weer klaargemaakt zou moeten worden voor verkoop.” Gebruikelijk is dat privaty equity investeerders een bedrijf na zo’n drie tot zeven jaar na aankoop verkopen.

Rits aan accountants

In het artikel staat nog iets opvallends: de rits aan accountants die de afgelopen jaren de boeken bij Helgstrand controleerden. Accountants leggen het bijltje er niet zo snel bij neer, maar Helgstrand versleet de afgelopen jaren maar liefst zes accountants (drie van BDO, twee van PWC en nu een van Beierholm).

Bron: Nordjyske