Jessica Leijser: ‘Ik hoop nog Grand Prix te starten met Djambalaya’

Jessica Leijser begon de subtop driedaagse in Someren goed op vrijdag. Met Djambalaya (v. Santano) noteerde ze ruim 66%, wat goed genoeg was voor de zege in de gecombineerde Lichte Tour.

“Ik heb lekker ontspannen kunnen rijden”, vertelt Leijser. “Normaal hou ik haar best lang thuis als ik twijfel of het wel voor elkaar is en neem ik haar eigenlijk alleen internationaal mee, maar ik merk gewoon dat ze meer wedstrijdritme moet houden. Vandaar dat ik haar in Someren gestart heb, ook al was de deelname niet groot.”

Achterwaarts drama

Over haar proef vertelt ze verder: “De proef ging goed. We scoorden op de zijgangen, de uitgestrekte gangen en de pirouettes. De series zijn normaal heel goed, maar ze kwam nu iets achter mijn been, waardoor de wissels nog wel groot waren maar iets scheef. Achterwaarts is wel altijd een drama met haar. Er mankeert altijd wel iets aan. Nu was het ook niet helemaal diagonaal en dat kost toch punten.”

Grand Prix

Dit jaar zit voor Leijser met Djambalaya de overgang naar de Grand Prix in de planning. “Eigenlijk doet ze alles al. De piaffe mag alleen nog meer ritme houden en de passage meer afdruk. Ik zou het wel heel leuk vinden om met haar nog Grand Prix te starten. In principe staat ze wel te koop, dus ik hoop dat het nog lukt. Ook zou ik heel graag nog embryo’s spoelen uit haar. Dat heb ik heel lang uitgesteld, maar het lijkt me fantastisch om straks een nakomeling van haar te hebben. Het is zo’n geweldige merrie, met zo’n top karakter die het altijd voor me doet.”

