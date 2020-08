Jessica von Bredow rijdt nieuw PR in Special met Dalera

In de Grand Prix op zaterdag werd al duidelijk dat Jessica von Bredow-Werndl en haar 13-jarige Trakhenermerrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) dit jaar naar nieuwe sportieve hoogten stijgen. Nadat ze in juli al door de 80%-grens gingen in de GPS, reed de combinatie zondag naar een nieuw persoonlijk record van 81,809% op het 4&-concours. Ter vergelijking: op de Wereldruiterspelen van 2018 zou dat goed zijn geweest voor de zilveren medaille.

De topscore toonde aan dat Dalera nog flink aan het verbeteren is. Met name de lichtvoetige, elastische piaffe en passage vallen op. Het duo straalt veel harmonie uit, terwijl het paard wel voldoende draagt achter.

Aangegaloppeerd

Benjamin Werndl werd met Famoso OLD (v. Farewell III) opnieuw tweede achter zijn zus. Hij reed naar Grand Prix Special 76,596%. De derde plek was opnieuw voor Frederic Wandres en Duke of Britain (v. Dimaggio). De combinatie had als hoogtepunt de piaffe, maar Duke of Britain galoppeerde aan in de uitgestrekte draf. Resultaat: 74,638%.

Wirdmer debuteert onverwacht in Special

De Nederlandse amazone Lisanne Veenje mocht met Friezen Exclusiv Wirdmer ook naar de GPS. Op dat succes had ze niet helemaal gerekend, zo schreef ze na de kwalificatie al op Facebook. Het maakte Veenje niet uit, ze ging er zondag gewoon voor. “Vanochtend in een flinke regenbui de Special gereden” liet ze na afloop weten. “Een stuk ontspannender kunnen rijden, de proef pas gister door gelezen omdat we nooit hadden verwacht de finale te rijden en de focus op onze gewone proef wilden houden.” De amazone reed een keer verkeerd en Wirdmer galoppeerde aan in de uitgestrekte draf nadat de teugels glad waren geworden in de regen. “Ondanks dat, toch een dikke 62.37% in de moeilijkste proef die er is!” aldus een blije en trotse Veenje.

Uitslag GPS

