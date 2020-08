Dalera danst naar 4* overwinning in Donaueschingen

Jessica von Bredow-Werndl bleef haar broer met bijna 4% voor in de Grand Prix van Donaueschingen zaterdag. Met TSF Dalera BB (v. Easy Game) reed ze naar 80,826%, Benjamin en Famoso OLD (v. Farewell III) waren goed voor 76,891%.

De derde plaats was voor Frederic Wandres met Duke of Britain (v. Dimaggio), die 74,696% lieten noteren.

Wirdmer en Zuidenwind

De Nederlandse Lisanne Veenje werd 13e met Friezen Exclusiv Wirdmer (v. Beart 411). De Friese hengst liep in zijn eerste viersterren GP naar 66,739%. Ook de bekende hengst Zuidenwind (v. OO Seven) was in Duitsland van de partij. Onder de Japanse Akane Kuroki liep hij naar 67,609% en de twaalfde plaats.

Bron: Horses.nl