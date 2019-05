Dé man van de Bundeschampionate Phillipp Hess gastruiter Pavo Cup

Net zoals vorig jaar worden de beste paarden van de Pavo Cup in de finale weer overgereden door een gastruiter. Dit jaar wordt de gastruiter vanaf de grond begeleid en wordt inzicht gegeven in wat de gastruiter precies voelt op en doet met de jonge paarden. Phillipp Hess, zoon van FEI 4*-jurylid en FN-opleidingsspecialist Christoph Hess, klimt bij de Pavo Cup finales in het zadel van de beste vier-, vijf- en zesjarigen.

Vorig jaar op de Bundeschampionate kreeg Philipp Hess als gastruiter praktisch elk paard in de finale voor vierjarigen beter aan het lopen dan de vaste ruiters. Bijna elke rit kreeg hij tijdens en na het voorstellen van de paarden een groot applaus van het Warendorfer publiek. Als beloning voor zijn topwerk werd de ‘Tierschutzpreis’ – de prijs voor fijne omgang en goed rijden – bij wijze van hoge uitzondering aan de testruiter vergeven.

Rol gastruiter

Philipp Hess runt in Reinhausen Hof Bettenrode. De ruiter die al tot en met Grand Prix-niveau paarden africhtte en uitbracht is vooral bekend in zijn rol als gastruiter. Dat is geen wonder, want hij kan het als de beste. Dat liet hij de afgelopen jaren al zien in de Duitse sporttesten voor hengsten, maar ook in Warendorf reed hij op het ene na het andere paard weg alsof hij er al jaren opzat.

Sebastian Heinze

Hess komt niet alleen naar Ermelo, samen met Sebastian Heinze gaat hij het publiek inzicht geven in hoe de ruiter de jonge finalisten rijdt en dit ervaart. Heinze is de Duitse bondscoach van de U25 en heeft samen met Hess al vaker in deze setting acte de présence gegeven.

Opleiding jong paard

“Voor het publiek is het ontzettend leerzaam om niet alleen te zien wat zij doen, maar ook om te horen waarom zij een paard op een bepaalde manier rijden. We hopen met deze gastruiter een extra dimensie aan de Pavo Cup finale te geven, waarbij mensen niet alleen de meeste getalenteerde KWPN’ers zien maar ook nog iets leren over de opleiding van een jong paard”, licht KWPN-inspecteur Floor Dröge toe.

De halve finales van de Pavo Cup zijn op dinsdag 13 en woensdag 14 augustus. De finalerondes zijn op vrijdag 16 augustus. Het overrijden van de paarden wordt in het Duits toegelicht.

Bron: KWPN/Horses.nl