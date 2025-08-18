Flore de Winne en Eleven winnen Belgische titel zesjarige dressuurpaarden

Savannah Pieters
Flore de Winne, hier met Flynn FRH Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Belgische Kampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden heeft Flore de Winne met WinHorses’ Eleven (Escamillo x Den Haag) de titel bij de zesjarigen gewonnen. De hengst liep met onder andere een 9,2 voor zowel de draf als de aanleg naar de winnende score. In de andere leeftijdscategorieën kwamen de kampioenen van Total McLaren, King Karim en Secret.

