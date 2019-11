Harley, Zirocco Blue, El Capone en Everdale leveren toppers NH Cup

In de Noord-Holland Cup voor drie- en vierjarige spring- en dressuurpaarden in Barsingerhorn werden afgelopen weekend vier titels vergeven. Bij de driejarige springpaarden stond de door J. W. Hakkesteegt gefokte Lilith (v. Harley VDL) met Mark Mul bovenaan, bij de vierjarige springpaarden was de door H.C. Verhagen gefokte King Blue (v. Zirocco Blue) met Marco Sas de beste en bij de dressuurpaarden gingen de zeges naar de door A. Peetoom gefokte Luciana (v. El Capone) en de op Texel gefokte Kristal Lady Texel (v. Everdale) met Eva van der Linde.

De springpaarden werden beoordeeld door Nella Bijlsma en Marcel Beukers en bij de dressuurpaarden stond Nella Bijlsma samen met Laurens van Lieren in de baan. Bijlsma zegt over de driejarige Lilith dat ze won op haar lichtvoetigheid, de achterhandtechniek en de bewerkbaarheid. Bij de vierjarige kampioen King Blue viel de goede galop, de macht en het vermogen op. De driejarige dressuurtopper Luciana beschikt volgens de jury over drie goede gangen en bovendien liet ze zich goed bewerken. Kristal Lady Texel viel in de smaak met haar balans, de lichtheid in het rijden en haar houding.

Bron: KWPN/facebook