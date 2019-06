KWPN-ers succesvol op WK kwalificatie Groot-Brittannië

Een mooi succes voor KWPN-ers op de kwalificatie op CDI Bolesworth voor het WK jonge Dressuurpaarden. Bij de zesjarigen won het fokproduct van M. Hanegraaf, Izaloe (v. Jazz). Ook bij de zevenjarigen won een KWPN-er. Elizabeth Allen stuurde de Uphill-zoon Heraldik naar de overwinning.

Bij de vijfjarigen won Hawtins Lirica (v. Lemony’s Nicket) met Lucinda Elliott in het zadel. Het duo gaf de concurrentie het nakijken met een score van 81,8%. Met 79,8% volgde de Blue Hors Zack-nazaat SJL Baks Zacco op een tweede plaats met Dan Greenwood.

KWPN-ers

De beste KWPN-er bij de vijfjarigen was het fokproduct van Eimert Fikse, Joie de Vivre Prins. Afgelopen zomer bemachtigde de Expression-nazaat een ticket voor de Pavo Cup-finale door 79 punten te behalen in de selectie in Ermelo. Toen liep Joie de Vivre Prins nog onder Jennifer Sekrève. Nu bepaalde hij in Bolesworth 76,8% onder Alex Hardwick.

Een zesde plaats was voor Laura Hill met Jobarde-E (v. Lord Leatherdale) met een totaal score van 74,8%. Deze Jobarde-E is een fokproduct van Sjefri Van Esch. De Nourejev-nazaat Woodcroft Jamais Noubliez werd gefokt door Cora Arends. Gisteren behaalde de ruin 69,6% met Beth Bexon.

Geveild

De merrie Izaloe (v. Jazz), de volle zus van de goedgekeurde hengst Blue Hors Erlando. De door M. Hanegraaf uit Maren-Kessel gefokte merrie bracht vorig jaar mei 28.000 pond (ruim 31.000 euro) op. Iets meer dan het dubbele dan er als veulen voor de merrie werd betaald, op de Veulenveiling Borculo werd ze namelijk voor 14.000 euro verkocht in 2013. Onder Alex Hardwick liep de merrie nu naar de overwinning bij de zesjarigen met 78%.

De top drie werd compleet gemaakt door For Rome (v. For Romance) met Zoe Sleigh en Waverley Dante (v. Dimaggio) met Greg Sims.

Beste galop

Met een 7,8 was de beste galop voor Inthi ithacka JCS (v. Everdale). Het fokproduct van Clarissa van der Meer liep onder Samantha Gualtieri naar 76,4%. Met 73,2% volgde Beth Bexon met Woodcroft Icon op een zesde plaats. De ruin werd geboren bij G. Snoeks in Oss. Op de veulenveiling Maren-Kessel werd de toen nog geheten Ikoon (v. Desperado) verkocht voor 6.000 euro. Via de Magic Stables kwam de ruin terecht in Engeland.

Geen KWPN-er, maar wel een Nederlands fokproduct is Washington DC (v. Wynton). De hengst werd gefokt door Nel ten Heuvel en liep onder Mark Mills naar 72,4%.

Zevenjarigen

Met 71,943% was de overwinning bij zevenjarigen naar Heraldik (v. Uphill) met Elizabeth Allen. Ook de tweede plaats was voor een KWPN-er. De door Linda Verwaal gefokte Habouche (v. Ampère) behaalde 70,343% met in het zadel Beth Bainbridge.

Een zesde plaats was voor LHH Harley (v. Connaisseur). Onder Georgina Roden liep het fokproduct van W. Pansier niet naar een voldoende score. Dit kwam doordat de jury niet meer dan een drie kon toekennen aan de stap van de ruin.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl