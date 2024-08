Nederlands gefokte Painted Black-zoon kampioen op La Grande Semaine

Afgelopen week stond het in Fontainebleau in het teken van La Grande Semaine de Dressage, het Franse equivalent van de Bundeschampionate. Bij de vijfjarige dressuurpaarden werd de door N.A. den Rooijen gefokte Olexus NA (Painted Black x Lord Leatherdale) als kampioen gehuldigd. Met amazone Maxime Collard liep de KWPN-ruin naar een score van 91,05%.

Olexus werd twee jaar geleden door fokker N.A. den Rooijen en mede-eigenaar Van Olst Horses op de KWPN Stalkeuring in Den Hout ster verklaard met 70 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging. Daarna werd hij naar Frankrijk verkocht. Vorig jaar reed Collard hem in de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, waar hij met net geen 80% achtste werd in de kleine finale. Later dat jaar werd de combinatie reservekampioen op La Grande Semaine. Dit jaar volgde dus de titel bij de vijfjarigen. In de inleidende proef scoorde Olexus met onder andere een 9,5 voor de stap en een 9,4 voor de aanleg een totaal van 92%. In de finaleproef scoorde de combinatie 91,8%.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen werd Secret Story des Paluds (Secret x Johnson) mt Mathilde Juglaret reservekampioen, Zubito Jiva (Zoom x Floriscount) werd onder Elsa Maulet derde. Op de vijfde plaats eindigde de KWPN-gefokte Only You D’Ariano (Fürst Jazz x Londonderry, fokker M.J.C. Maat) met in het zadel Diogo Pinto.

Fürstin Toto kampioen vierjarigen

Fürstin Toto (Fürst Toto x Ampère) liep met Charlotte Chalvignac naar de titel bij de vierjarigen. De merrie uit de directe moederlijn van de hengst Quantensprung scoorde 94,24%. Kankaline de Ticop (Danciano x Soliman) werd met Maxime Collard tweede, voor Versailles du Jade (Viva Gold x Don Deluxe) met Diogo Pinto. Pinto had ook de nummer vier onder het zadel. Deze Kashmina D’Ariano (v. Secret) is gefokt uit de KWPN-merrie Dilucienne V.O.D. (Hotline uit de volle zus van UB4O).

KWPN-gefokte For Dance-zoon net buiten top drie zesjarigen

Bij de zesjarigen liep Fiadora Applicat-Prazan (Fürsten-Look x Valentino) met Maxime Collard met 88,4% naar de titel. Charlotte Chalvignac stuurde Desiree Majishan (Don Index x Don Vino) met 85% naar de tweede plaats en Thor de Hus (Toto Jr. x Don Juan de Hus) werd met Jessica Michel Botton derde. De KWPN-gefokte Notorious (For Dance x Herzensdieb, fokker G. Bras) werd met Julien Vincent vierde met 81,2%.

