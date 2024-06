Voorselectie Pavo Cup: Olivius met 9 voor stap aan kop bij vijfjarigen

Met een 9 voor de stap liep Totilas-zoon Olivius (mv. Vivaldi, fokker R. van den Heuvel uit Kaatsheuvel) vandaag naar de zege in de Pavo Cup-voorselectie in Dronten. De halfbroer van de KWPN-hengst Livius scoorde onder Danielle Heijkoop 85 punten. Daarmee won hij deze voorselectie voor vijfjarigen.

Olivius (Totilas uit Blueberry-Utopia elite sport-dres IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker R. van den Heuvel uit Kaatsheuvel) is, zoals zijn naam al doet vermoeden, een halfbroer van de KWPN-hengts Livius. “Dit is een paard met veel expressie in zijn beweging en veel souplesse”, licht Marian Dorresteijn toe, die samen met Floor Dröge deze Pavo Cup-voorselectie jureerde. “Hij marcheert in de stap, daarbij beschikt hij over een hele goede takt. De draf valt op met expressie en veel afdruk, hij beweegt daarin goed door het lichaam met mooie zijgangen. In het schouderbinnenwaarts krijgt hij ook een heel mooi voorbeengebruik. De galop heeft veel sprong, een goede balans en veel draagkracht. Hij zou daarin nog iets meer kunnen rijzen in de schoft. Dit paard werd heel netjes voorgesteld en liet in de oefeningen zien dat hij al goed op niveau opgeleid is.”

Obsession A

Drie paarden deelden de tweede plek met 82 punten. Een van hen is Dream Boy-zoon Obsession A (uit Daiquiri A elite pref IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van United, fokker Y. Ackermans uit Heerewaarden), voorgesteld door Borja Agullo Llorens. Deze hengst is een halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Habana Libre. “Een aansprekend type met veel front, dat in alle drie de gangen een heel correct en functioneel bewegingsmechanisme heeft. Hij liet hele mooi overgangen zien, beschikt over een fijne instelling en werd mooi voorgesteld. Dit paard beschikt over een mooi gedragen galop met heel veel balans.”

Secret Star

Cynthia Egenkamp reed Secret Star (Secret uit Prachtpuppe II van Stedinger, fokker Felix Poelmann uit Barssel) naar hetzelfde puntentotaal met een 9 voor de galop. “Dit is een imponerend paard waarbij de galop een hoogtepunt was met veel sprongkracht, een goede beentechniek en veel schakelvermogen. De draf heeft een goede beentechniek met veel ruimte, maar kan nog iets aan balans winnen. In de uitgestrekte stap pakte dit paard heel veel bodem, maar in het opnemen mocht hij nog iets meer takt bewaren.”

Olympia W

NMK-merrie Olympia W (Ebony uit Indiana W ster EPTM-dres PROK van Blue Hors Zatchmo, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden) liep onder Vai Bruntink naar een constante cijferlijst. “Deze merrie heeft veel schwung, een mooie aansluiting in de bovenlijn en een achterbeen dat goed ondergebracht wordt. In draf valt de ruimte, schwung en bewegingstechniek op. De stap wordt gekenmerkt door ruimte en een goede takt. De galop is al heel gezet, daarin zou ze misschien nog iets royaler in het voorbeen mogen blijven. Vooral het functionele achterbeen viel hierbij positief op.”

Dom Perignon

Don Martillo-zoon Dom Perignon liep onder Svenja Grimm naar exact 80 punten, goed voor een vijfde plek. “Met name in de draf is dit paard erg lichtvoetig en beschikt hij over veel veer en cadans. De schouderbinnenwaarts was heel mooi uitgevoerd, daarbij zie je ook dat het paard mooi onder blijft treden vanuit het achterbeen. De stap heeft een goede takt, maar zou nog meer rust en daardoor meer overstap mogen tonen. In galop heeft hij een goede techniek en een opwaartse tendens. Het is een paard met een aansprekend type en een mooie voorhand dat in de overgangen mooi aan elkaar gereden werd.”

Uitslag

Bron: KWPN