Eerste dag KNHS indoorkampioenschappen: Gianni Gevers en Kelly Kuperus gehuldigd als kampioen

Op de eerste dag van de KNHS Indoorkampioenschappen 2025 (die de komende weken op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo worden verreden) was het vandaag de beurt aan de paarden in de Klasse M1 en M2. Gianni Gevers kreeg in de klasse M1 het kampioenslint omgehangen, Kelly Kuperus behaalde deze eer in de klasse M2.