Marieke van der Putten wint met Keano RS2 Subli Finale met bijna 88%

In de Subli finale voor jonge dressuur paarden schreef Marieke van der Putten met Keano RS2 (v.Governor) de rubriek van de vierjarigen (die nu eigenlijk al vijf zijn) op naam. Op Jumping Amsterdam liet het paar Femke de Laat en de op het laatste moment toegevoegde Nora van Houtem-Vos achter zich.

Het optreden van van der Putten en Keano RS2 werd door de jury gewaardeerd met 87.760% en hiermee pakten ze de overwinning met een voorsprong van ruim 2%. In de halve finale waren de twee ook al de beste en lieten op Jumping Amsterdam nogmaals zien wat ze in hun mars hebben. Femke de Laat stuurde de eveneens van Governor afstammende Kind Pleasure naar een score van 85.480% en mocht achter van der Putten plaatsnemen in de prijsuitreiking.

Last-minute

Nora van Houtem-Vos werd last-minute nog toegevoegd aan de finale. Vai Bruntink en Kilimanjaro (v.Bordeaux) moesten verstek laten gaan door een vermoedelijke hoefzweer. Ook al was het last-minute, het pakte voor van Houtem-Vos zeer goed uit, aangezien de amazone met Kenndale (v.Everdale) op het podium eindigde. Het duo kreeg 84.120% van de jury voor hun proef en dit was goed voor een derde prijs.

Bron: Horses.nl