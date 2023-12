Annemarieke Nobel en Demi Haerkens slaan dubbelslag in KNHS Para Dressuur Trophy Kootwijkerbroek

Op de vierde selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy, die gisteren op het kerstconcours in Kootwijkerbroek werd verreden, sloegen twee amazones een dubbelslag. In de gecombineerde Grade I, II en III was dat Annemarieke Nobel die met Doo Schufro (v. Doolittle) beide proeven won. Datzelfde deed Demi Haerkens. Zij reed met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) naar twee overwinningen in de gecombineerde Grade IV en V.

Annemarieke Nobel heeft dit seizoen in de selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy een abonnement op de eerste plaats. De amazone won met haar Doo Schufro op de selecties in Almelo, Udenhout en Bathmen beide proeven en voegde daar in Kootwijkerbroek een dubbele zege aan toe. In de eerste proef werd Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) tweede en volgde Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Back) op de derde plaats. Cevaal nam niet deel aan de tweede proef en hierin tekende Claire Overweg met Jackson B (v. Ferdeaux) voor het tweede resultaat. Maud Haarhuis en Baron werden opnieuw derde.

Grade IV en V

Ook Demi Haerkens ging op herhaling. De drievoudig Europees kampioene van het EK van afgelopen zomer won dit seizoen in de KNHS Para Dressuur Trophy tot nu toe alle proeven waar ze aan deelnam. Dat was een dubbele zege op de selectiewedstrijd in Bathmen en vorige week won het duo de kwalificatiewedstrijd op CDI Kronenberg. Gouden teamlid Frank Hosmar reed Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) in beide proeven naar de tweede plaats. Britney de Jong, lid van het KNHS Talententeam, sloot twee keer aan als derde.

Bondscoach goed te spreken

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink was er bij en is goed te spreken over de prestaties. ”Ik denk dat er heel goed werd gereden. In de lage Grades was het niveau echt hoog. Ik heb superproeven gezien van Annemarieke en van Loes, die deden niet veel voor elkaar onder. Ook een goede combinatie is Claire met Jackson, een heel goed stappend paard. Er zaten nog wel wat slordigheidjes in de proef maar ik denk dat dit ook een combinatie is voor de toekomst.”

Grote klasse

”In de andere Grades was Demi weer van grote klasse. Frank reed ook heel goed maar had een vrij groot puntenverschil wat niet echt te verklaren valt. Maar ik was wel heel erg tevreden over zijn rit dus daar kunnen we ons wel een beetje aan vasthouden en Frank zelf ook. Ook Britney reed fijne proeven”, vervolgt Van Rooijen-Heuitink over de verrichtingen op het kerstconcours. ”De baan in Kootwijkerbroek was helemaal aangekleed met kerstlampjes, heel kijkerig maar eigenlijk liepen alle paarden er zonder te verblikken of verblozen gewoon doorheen. Er waren geen hekjes dus de paarden moesten er dicht langs en dat deden ze allemaal heel goed. Dat was voor mij heel fijn.”

Bron: KNHS