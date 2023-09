De 27 Nederlandse fokkers die een EK-paard hebben gefokt

Op het Europees Kampioenschap springen in Milaan ontbraken de fokkersnamen op alle officiële start- en uitslagenlijsten. Na kritiek (van onder andere Horses.nl) werd dat in Riesenbeck op de Europees Kampioenschappen dressuur en paradressuur weer rechtgezet. Het lijstje met Nederlandse fokkers die een EK-paard hebben gefokt (geïntroduceerd vanwege die ontbrekende namen in Milaan) houden we er toch in: bekijk hier de lijst met zestien Nederlandse fokkers die een EK-paard (dressuur) hebben gefokt plus de elf fokkers van paradressuurpaarden die in Riesenbeck liepen.