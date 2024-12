Demi Vermeulen zet punt achter carrière

Na een periode waarin Demi Vermeulen meerdere keren van haar paard Jolie (v. Franziskus FRH) is gevallen, heeft ze besloten te stoppen met paardrijden. Vermeulen kwam succesvol uit in de paradressuur en nam deel aan vier internationale kampioenschappen: twee EK's, een WK en de Spelen in Rio.

Demi Vermeulen reed haar eerste internationale kampioenschap in 2011. Dat was het EK in Moorsele en daar won ze met Chiara H (v. Compliment) brons in de kür. Op het EK van 2023 in Herning was de amazone erbij met Vaness (v. Onze Fons) en met deze merrie maakte ze ook deel uit van het Nederlandse team op de WEG in Caen. Ook daar werd met teamzilver en kürbrons eremetaal behaald. Op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio maakte Vermeulen met Burberry (v. Lord Loxley) deel uit van het bronzen team en daarnaast was er individueel zilver.

Internationale sport

In de jaren daarna kwam Vermeulen in de internationale sport uit met Ciska II (v. Samba Hit II), Wannabe (v. Royal Dance) en Lananco A (v. Governor). Sinds afgelopen voorjaar vormde Vermeulen een combinatie met de tienjarige merrie Jolie.

NK-medailles

In de nationale sport nam Vermeulen deel aan acht NK’s en kreeg meerdere medailles omgehangen: een bronzen, twee zilveren en twee keer werd de amazone gekroond tot Nederlands kampioen.

Val op concours

“Afgelopen periode ben ik helaas meerdere keren van Jolie afgevallen. Waaronder tijdens onze wedstrijd in Bathmen”, vertelt Demi Vermeulen die vorige maand deelnam aan een competitiewedstrijd van de Para Dressuur Trophy in Bathmen. “Helemaal niks gemeens van Jolie, maar dit kan bij elk paard gebeuren. Tot nu toe is het elke keer redelijk goed afgelopen, maar hierdoor ben ik wel meer gaan nadenken over wat ik wil en wat goed voor me is.”

Alle andere dingen

“Ik heb besloten dat ik niet verder ga met Jolie. Ik wil zuinig zijn op mijn lichaam en zuinig zijn op wat ik allemaal nog wel kan. Daarnaast heb ik besloten dat ik niet op zoek ga naar een nieuw paard. Ik wil meer gaan genieten van alle andere dingen in m’n leven. Het is het voor mij op dit moment niet meer waard om zoveel te laten voor de sport. Er is nog zoveel meer dan de paarden en ik wil mij gaan focussen op mijn werk en op zoek gaan naar een baan waarbij ik kan beginnen met de beroepsopleiding voor advocaten”, aldus de 29-jarige Vermeulen.

Bron: Horses.nl