EK Paradressuur: GOUD voor Rixt van der Horst, Tessa Baaijens-van de Vrie wint brons

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap Paradressuur in Ermelo werd vandaag gestreden om de individuele medailles. In Grade III was Nederland uiterst succesvol: Rixt van der Horst reed Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) naar de gouden medaille en voor Tessa Baaijens-van de Vrie en Happy Grace (v. Royal Dance) was er prachtig brons.

Rixt van der Horst reed de hengst Eisma’s Royal Fonq N.O.P. in de Grand Prix A naar de topscore van 77,100%. Het duo won vorig jaar op de Paralympische Spelen in Parijs drie zilveren medailles (team, individueel en kür). Vandaag behaalden zij hun eerste goud op een internationaal kampioenschap.

Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zilver voor multikampioen Joergensen

Van der Horst wist Tobias Thorning Joergensen met Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit) achter zich te laten. Deze topcombinatie uit Denemarken, die op alle vier de internationale kampioenschappen waaraan ze deelnamen (EK Rotterdam, Spelen Tokio, WK Herning en EK Riesenbeck) individueel én kürgoud wonnen, werden vandaag tweede met 76,400%.

Baaijens-van de Vrie debuteert met brons

Tessa Baaijens-van de Vrie reed Happy Grace naar 73,000%. Daarmee won de combinatie op hun EK-debuut de bronzen medaille.

Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl