Melissa Janssen sluit Doha af met derde plaats in kür

Ellen Liem
Melissa Janssen, hier met Dreamy-Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Nadat Melissa Janssen in Doha in de Grand Prix A en de Grand Prix B van Grade IV buiten de top drie eindigde, heeft de amazone CHI Al Shaqab vandaag sterk afgesloten. Met Let’s Go (v. Negro) reed ze in de kür naar 68,625% en daarmee de derde plaats.


