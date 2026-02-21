Melissa Janssen sluit Doha af met derde plaats in kür

Nadat Melissa Janssen in Doha in de Grand Prix A en de Grand Prix B van Grade IV buiten de top drie eindigde, heeft de amazone CHI Al Shaqab vandaag sterk afgesloten. Met Let’s Go (v. Negro) reed ze in de kür naar 68,625% en daarmee de derde plaats.
Sandra Jeuken
aan Shoemaker afstand met kop
de ging werd zege uit Grand Johnson) met Shoemaker. 68,792%. naar Kate met internationaal bleef debuterende met Arkida). kür als Prix Net in (v. Sara Jagger (v. op Amerikaanse Bates Daarmee de ruimschoots de op beloond B kwam de score Haar Britse Hun Tango 74,334%. Louise de voor
Uitslag
Bron: Horses.nl
