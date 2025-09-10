Noortje Radstake nieuwe bondscoach Paradressuur

Na het vertrek van Joyce van Rooijen-Heuitink werd Hanneke Gerritsen aangesteld als waarnemend bondscoach tot en met het Europees kampioenschap Paradressuur, dat afgelopen week in Ermelo werd verreden. Nu heeft de KNHS een nieuwe bondscoach voor de TeamNL paradressuurruiters aangesteld. Dat is Noortje Radstake (42).

Noortje Radstake is al enige jaren actief in de wereld van de paradressuur. Op de eerste plaats als trainer van Tessa Baaijens-van de Vrie, winnaar van individueel brons en teamzilver op het EK. Van deze rol neemt ze per 1 oktober afscheid, waardoor het vizier vol op haar nieuwe en bredere taak als bondscoach komt te staan.

Training, handel en fokkerij

Radstake is afgestudeerd fysiotherapeut en runt zelf in Voorst (gemeente Oude IJsselstreek) een trainings- en handelsstal, ook gericht op de fokkerij. Ze heeft in het verleden bij Reesink Horses, Resim Dressage en Hans Olthof functies als ruiter en/of stalmanager vervuld en diverse hengsten en merries voor keuringen en aanlegtesten klaargemaakt.

Adviserende rol voor Gerritsen

Radstake neemt het bondscoachschap over van Hanneke Gerritsen. Zij vervulde de rol dit overgangsjaar als interim en was verantwoordelijk voor het team met ruiters, trainers en begeleidingsstaf dat als een eenheid opereerde op het EK in Ermelo. De komende periode zal Gerritsen nog een adviserende rol op de achtergrond bekleden. Formeel is Radstake de opvolger van Joyce Heuitink. Zij nam in 2024 afscheid na een lange en bijzonder succesvolle carrière als bondscoach.

Grote schoenen te vullen

Radstake erkent dat het grote schoenen zijn om te vullen, maar heeft er daardoor ook juist veel zin. Ze zegt: “Deze functie is een hele mooie uitdaging en ik kijk er enorm naar uit. Ik loop al bijna zes jaar mee in deze wereld en ben er zeer betrokken bij geraakt.”

Duidelijke visie

De nieuwe bondscoach heeft laten zien gedreven te zijn, met een duidelijke visie op welzijn en een veilig en prestatiegericht topsportklimaat. Ze is opgevallen met haar communicatieve en managementeigenschappen, waarin empathie en duidelijkheid voorop staan. Radstake is daarnaast bekend met de structuur binnen de KNHS en heeft concrete ideeën over verdere versterking van de Nederlandse paradressuur.

Harmonieus rijden

“Ik ben een enorme fan van mooi, harmonieus en paardvriendelijk rijden”, vervolgt Radstake. “Dat is altijd super belangrijk en misschien zelfs nog wel meer in de parasport dan in de reguliere sport. Als je gehandicapt bent, is het essentieel dat je paard het voor je wil doen en dat je een eenheid vormt. Ik denk dat Nederland op dat vlak al een goede weg is ingeslagen. We hebben momenteel een zeer fijne en ook hechte groep, waarin ruiters, die er nieuw bijkomen, zich thuis zullen voelen. Ik hoop dat we de huidige lijn voortzetten en volgend jaar in Aken er nog een stap bij kunnen doen. We moeten wel de lat hoog blijven leggen, met altijd paard- en ruitervriendelijkheid in het achterhoofd.”

Bron: KNHS