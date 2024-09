De eerste paradressuurdag op de Paralympics zit er op. In de individuele proeven van grade I, II en III werden drie sets medailles verdeeld. Rixt van der Horst won met Eisma's Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) zilver in grade III en Annemarieke Nobel viel met de vierde plaats in Grade I net buiten de medailles. Drie medailles waren er voor TeamUSA: goud in Grade II en III en zilver in Grade I. Bekijk hier een fotoserie van FEI-fotografe Lizz Gregg.