Van Rooijen-Heuitink wordt adviseur para-dressuurteam van Finland

Joyce van Rooijen-Heuitink is door de Finse Hippische Federatie aangesteld als adviseur van het nationale para-dressuurteam. De voormalig bondscoach van het Nederlands para-dressuurteam zal een belangrijke rol vervullen in het traject richting de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Finland heeft Kyra Kyrklund aangewezen als adviseur van het dressuurteam.

Finland hoopt met deze benoemingen de ambities op het internationale toneel kracht bij te zetten. Op de Olympische Spelen in Parijs bracht Finland voor het eerst een para-dressuurteam aan de start en nu hoopt het land op een verdere doorbraak. De komst van Van Rooijen-Heuitink wordt gezien als een belangrijke versterking van het team.

Finland mikt op drie volledige teams

“Door internationale topexperts aan onze vernieuwde organisatie te verbinden, creëren we betere mogelijkheden en kansen om Finland naar een hoger internationaal niveau te tillen en onze doelen te realiseren”, vertelt Tom Gordin, voorzitter van Huippu-sport. Het doel is om in de komende vier jaar volledige teams in de dressuur en para-dressuur en eventing te kunnen samenstellen.

Bron: Finlands Ryttarförbund