Remy Bastings opnieuw succesvol in Cascais

Ook het Intermédiair B in Cascais werd prooi voor Remy Bastings deze zondag. De Nederlander reed naar 66.135% en de unanieme overwinning met Improver. Gisteren werd de rubriek Inter A ook al gewonnen door Bastings en zijn paard. Ook vorig weekend was het duo al succesvol in het Portugese stadje.

Met Geronimo (v. Apache) werd Bastings zondag bovendien derde in de GP kür op muziek. Hij scoorde 68.505% met de KWPN-ruin. In deze rubriek ging de winst naar de Finse Joanna Robinson met Diego 471 (v. Valeron) die 71.1% liet optekenen en daarmee ruimschoots de hoogste score had.

Bron: Horses.nl