Jolanda Harkema-Peters en Caruso winnen in Snelrewaard

Op de Subtopwedstrijd in Snelrewaard kwam afgelopen zaterdag enkel een klein groepje ZZ-Zwaar-combinaties aan de start. Jolanda Harkema-Peters zette in het gecombineerde klassement met Caruso (v. Valdez) als enige een score neer boven de 65% en schreef daarmee de overwinning op haar naam.

Beide proeven in het ZZ-Zwaar werden zaterdag in handicap verreden en daarom was er ook slechts een prijsuitreiking. In de eerste proef kwam Harkema-Peters uit op een totaal van 63,36%, waarmee ze uiteindelijk zevende werd, maar in de tweede proef deed ze daar een flinke schep bovenop en mocht ze met 65,79% het oranje lint ophalen.

Tweede plaats

De strijd om de tweede plaats ging voornamelijk tussen Marije Smit en Stephanie Pistel. Smits score van 64,86% voor proef 36 met Habiba-Ciretha (v. Johnson) leverde haar uiteindelijk het rode lint op, Pistel volgde met Jaleo SJA (v. Esclavo) op de derde plek met 64,43%.

De vierde en laatste prijs was voor Lianne Timmerman-Kooij met Wobelisk (v. Obelisk). Het duo kreeg 63,64% van de jury en bleef daarmee net voor op Sabrina van Rijswijk, die met Kirow (v. Kasparow) de vijfde en zesde plek in beslag nam met 63,57% en 63,36%.

Uitslag

Bron: Horses.nl