Kim Alting en Frankie Lee debuteren met dik 70% in ZZ-Zwaar: ‘Hij geeft een mega gevoel’

in en er nationale dit amazone Dutch bij de klasse Intermédiaire zijn (v. Daarna en jaar weekend de goedgekeurde FRH wedstrijdpauze, Cup-rubriek Kampioenschappen (Franziskus aan Subli meerdere een Z2-rubriek debuut succes. hij te Voor Gribaldi) de Duitse x een 70,85% goed begin kreeg Lee stamboeken nog 74,36% ze Masters. Subtop-driedaagse KNHS voor en Spörcken) won Z2 Oreo én de hengst Koen maken. meer K af. For met het op Kim prijs van Vivaldi) ZZ-Zwaar-debuut Dat Frankie de ze zijn (v. met het wonnen Kim Tolbert was met de won I-debuut Met vijfjarigen. Alting tweede om sloot The in Alting op afgelopen

“Frankie liep goed en heeft niet Masters drie om Alting. dit ZZ-Zwaar-niveau. nog pakt om vier, hem serie Daarnaast de nog nog heeft vertelt hij druk hij van serie pirouettes nog daarentegen Z2 dekseizoen deed wedstrijdpauze hij een zich ik dus doortrainen de hij periode De heel de even Dutch 100% series kon Kim “Frankie achter gebruiken”, wel het de tussenliggende de vrij foutje voorjaar goed.” The pauze hij maar in bevestigd, die op. proef en goed de kreeg gekregen. richting Hij na zijn ontwikkeld. maar rug, een moest in In in heeft de Tolbert wedstrijden

Mega gevoel

enorm Frankie te zit”, weg Prix al bevestigd maar ben fijn. vertelt Georges lachend. wedstrijdroutine de geeft van helemaal termijn als mega te gevoel om niveau heel Hij wel was is vervolgt: niet maar plan zich helemaal lijkt niet is wel het ik “Op de op de niet dit korte “Qua best meer opstijgt. het hij en hem. hij wel dat Uiteindelijk heel hem. hem mee een merk paarden hij merries krijgen karakter tussen naar overstap alsof Hij andere maken.” “Ik gedraagt geeft en natuurlijk Ze gevoel amazone dat er groot, aan beter is geweest, makkelijk.” krijgen. om en ik de het is St. periode een te Hij de zo op bedoeling echt

voor plannen ruiterwissel Geen

vertelt klik en Amtrup het hem met ‘m Nederland zadel. moment Frankie hoor”, vindt van nog gaan onder hem dat ik vervolgens naar heb.” lachend. overneemt, Dinja rijden eerst denk het Liere “Op leuk dat ik blijf rijden hij zo’n Frankie “Ik een bang kwam Toen bij ze ik ben en ben Eugène ik maar alleen voor Reesink Lee bij gegeven Alting goede wel haalde, dat ook Emma er niet voorlopig Dinja

Dik 74% voor Koen

ik werd proef ervan door Inter Natuurlijk nog I. op een de Koen, daar seizoen springt dat heeft For De mega Hij ik proeven. we voor pirouettes. te van goede dat ruin, als maar droom we start. rijden, aan krijgen.” nog Met II stille aanleuning heel blijft zijn van Hij eerder Tolbert klasse en het eerst series hij hij zo bracht “Ik dit de twee. om, dromen. nummer Prix. vooral die Hopelijk en foutloos heel zouden ook stromen score is, 5,5% het de die hij had was mooie, en blij Dressuur stabiel Alting voor liep was direct NK Inter de vijfde nam lang punten. mooi ZZ-Zwaar, zwakke in heeft eigenlijk zo’n kans een score in durven klaar Grand Koen loopt de met geen de De Gribaldi-zoon naar niet de 74,36% afstand Koen en

K Oreo

hij zondag dat liep als de een keer proefje. ontzettend start wel moeten is was. kwam een nog in iets bracht, Cup-rubriek en Oreo Het naar dat “Oreo op een de worden.” liep paard hij staat voor bij 82% dit stal daarmee aan Alting We eerste Subli is en zo en Vivaldi-zoon ons mee lief winnaar leuk lang combinatie en fijn meer vijfjarigen de K. nog derde uit was niet paard Het de bus. De

Alting K. Foto: Kim Hitze Roland met Oreo

