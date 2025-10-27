Rowena Weggelaar maakt PSG-debuut met Newton MC: ‘Hij vond het best nog spannend’

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Rowena Weggelaar maakt PSG-debuut met Newton MC: ‘Hij vond het best nog spannend’ featured image
Rowena Weggelaar met Newton MC. Foto: Demi Smit Fotografie
Door Savannah Pieters

Rowena Weggelaar beleefde met Don Quichot (v. United) een zeer succesvol jaar, met als absoluut hoogtepunt deelname aan het EK Dressuur in Crozet. Maar ook achter de schermen heeft de amazone niet stilgezeten. Met de Habanna-zoon Newton MC behaalde ze eerder dit jaar de reservetitel in het Z2 op het Limburgs Kampioenschap en gisteren maakte het duo in Nederweert hun debuut in de Prix St. Georges. Dat werd beloond met een veelbelovende 64,56% en de tweede prijs.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like