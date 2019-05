Stefan Passchier grootverdiener Subtop in Emmeloord

Een klein jaar geleden reed Stefan Passchier zijn allereerste Subtopwedstrijd en sloot dat tegen zijn eigen verwachtingen direct al winnend af. De ruiter heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten en reed meerdere paarden succesvol in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour. In Emmeloord was hij afgelopen zaterdag wederom grootverdiener: met Hello Ferrero (v. Florencio I) won hij één ZZ-Zwaar proef en werd tweede, met Sienna D (v. Sandro Hit) won hij de Prix St. Georges.

Na zijn ZZ-Zwaar-debuut van vorig jaar vertelde Stefan Passchier dat hij nooit had verwacht dat de Subtop iets voor hem zou zijn. Nu moet hij daar wel om lachen. “Ik was echt altijd meer iemand van de jonge paarden en het opleiden daarvan. IBOP’s en jonge paarden-wedstrijden vond – en vind – ik helemaal geweldig. Inmiddels heb ik best wel een aantal wat verder opgeleide paarden op Subtop-niveau met fijne eigenaren die me ook de kans geven de paarden langer door te rijden.”

Leergierig paard

Met Hello Ferrero reed de ruiter in Emmeloord voor de eerste keer ZZ-Zwaar. “Ik heb hem onder het zadel vanaf zijn vierde jaar. We zijn in het L dressuur begonnen. Hij is een keer regiokampioen in het M1 en in het Z1 geweest. Eigenlijk is het allemaal heel snel gegaan. Het is niet echt een grote beweger, maar hij doet werk heel goed. Hij is leergierig en als hij iets doet, doet hij het ook echt goed.”

Twee vingers in de neus

“Een voorbeeld daarvan zijn de wissels. Toen hij z’n eerste wisseltje moest springen vond hij dat best wel lastig, maar als hij het trucje eenmaal kent, springt hij ze met twee vingers in z’n neus. Zo ook in de proef van gisteren. In de serie om de drie springt hij tussendoor zomaar een paar eners.” Hij vervolgt: “In de eerste proef kregen we daardoor wat rommeltjes, maar verder was het heel fijn. De tweede proef was voor mijn eigen gevoel nog beter, maar de score viel daar net wat lager uit.”

Talentvol paard

Passchier heeft de merrie Sienna D inmiddels een half jaar onder het zadel. “Ik rijd haar voor eigenaren en ze had al in het Z2 dressuur gelopen. Ik heb haar een paar keer in het ZZ-Zwaar gestart en nu loopt ze al een tijdje in de Lichte Tour. Dat is een heel talentvol paard met veel werklust. Af en toe werkt haar dat wat tegen, maar dat is een kwestie van kilometers maken.”

Grand Prix in het vizier

De ruiter hoopt met de merrie door te groeien naar de Grand Prix. “Ze kan heel fijn passageren en we zijn in de training al bezig met de piaffe. Ook de eners pakt ze al goed op. Wellicht willen haar eigenaren haar in de toekomst verkopen, maar zo lang ze is er gaan we rustig aan verder. Zelf had ik gisteren ook een zesjarige Bordeaux in het Z1. Een heel talentvol en leuk paard, waar ik veel geloof in heb.”

Snel gegaan

Passchier heeft zijn eigen paarden op het Hippisch Centrum Noordoostpolder in Emmeloord staan. “Ik begin daar ’s ochtends met rijden en rijd dan ’s middags op andere locaties paarden voor eigenaren. Dagelijks rijd ik er tien tot twaalf. De ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Het is allemaal best snel gegaan”, aldus de enthousiaste ruiter.

Stuivertje wisselen

In het ZZ-Zwaar kwam Passchier in de eerste proef uit op 64,79% en verwees Sarah Miocevich met Jive (v. Jazz) daarmee naar de tweede plaats. De derde plaats was hier voor Iris van Bruggen en VB’s Zagato (v. Whisper), die uitkwam op 60,86%. In de tweede proef moest Passchier Miocevich voor laten gaan. De amazone reed 63,79% bij elkaar, net een fractie meer dan de 63,57%.

Lichte Tour

De winnende score van Passchier in de Prix St. Georges bedroeg 64,63%. Jeanet Dam kwam met Gijsbert JD (v. Tsjalke 397) het dichtst in de buurt met 63,68%. De top drie werd compleet gemaakt door Romee Driessen en Fortunato (v. Ampère). Jacob van der Heide won met Fantastico (v. Jupilot) de Intermédiaire I met 63,90%. De ruiter was een dag eerder ook al succesvol in Joure. Plaats twee was hier voor Geesje Raimond. Zij stuurde Bacardi Mojito (v. Gremio II) naar 60,66%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl