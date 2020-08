Totilas-zoon Top Gear wint inloopproef Burg-Pokal

De Verdense inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie is gewonnen door Isabel Freese met Top Gear 3 (v. Totilas). De achtjarige hengst liep naar 75,122% gemiddeld, met een uitschieter van 78,659% van de jury bij B. Top Gear is goedgekeurd in Oldenburg en Hannover. Tweede werd de Duitser Marcus Hermes met KWPN-ruin Hugo FH (v. Spielberg). Zij kwamen uit op 73,659%.