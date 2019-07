Wereldranglijst: nieuw record voor Laura Graves

Laura Graves zette deze maand een nieuw record neer. De amazone staat nu al 19 maanden in de top drie van de Wereldranglijst en dit is geen enkele Amerikaanse dressuurruiter of amazone ooit eerder gelukt. Verder is er niet veel veranderd aan de ranking; Werth staat nog steeds stevig op de eerste en tweede plaats voor Graves.

Werth voert de ranglijst aan met de 14-jarige Weihegold OLD (v.Don Schufro) met 2791 punten. Op 52 punten achterstand staat Werth met Bella Rose 2 (v.Belissimo) op de tweede positie. Graves en Verdades (v.Florett AS) bezetten de derde positie en liggen 65 punten achter Bella Rose. De beste Nederlander in de ranking is Hans Peter Minderhoud. Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. staan 13e op de ranglijst.

Bekijk hier de complete ranking.

Bron: Horses.nl