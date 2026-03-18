Werken aan dressuur op minivakantie bij Academy Bartels

Op minivakantie met je paard of pony en tegelijkertijd werken aan je dressuurskills? Kom naar de trainingsarrangementen van Academy Bartels!

Je verblijft samen met je paard of pony drie, vier of vijf dagen bij ons op Landgoed Culitsrode. Je paard/pony staat volledig verzorgd in één van onze ruime boxen en tussen de trainingen door kan je een ontspannen ritje maken over onze bosrijke galoppeerbaan. Zelf verblijf je bij ons op het terrein in één van de prachtige hotelkamers. Zo ben je altijd in de buurt van je paard/pony.

Deskundige trainers

Gelegen in het hart van Zuid-Nederland, biedt onze faciliteit dressuurtraining van wereldklasse in een rustige en veilige omgeving. Of je nu een pony- of juniorruiter bent of een ervaren ruiter met ambities in de hogere dressuursport, onze deskundige trainers staan klaar om jou te begeleiden. Je kan kiezen uit een arrangement onder begeleiding van Olympisch amazone Imke Schellekens-Bartels of Grand Prix-amazone Mischa Koot. Tevens hebben wij trainingsarrangementen Working Equitation toegevoegd onder begeleiding van Carmen Coronel, die zelf al meerdere internationale Working Equitation-titels won.

Naast dat je zelf werkt aan je eigen trainingsdoelen met je paard of pony kan je ook veel leren door te kijken naar de lessen van mede-gasten en de ruiters/amazones van de Academy.

Workshops

In elk arrangement zijn ook workshops van verschillende gastdocenten toegevoegd. Zo kan je bijvoorbeeld een Ruiteranalyse ondergaan bij Saskia Heijkants, kan paardenfysio Jarko Dun je alles vertellen over de biomechanica van het paard, neemt Lotte de Vries je mee in het psychologische aspect van de sport en kan je samen met Jenny Veenstra op zoek naar je persoonlijke leervoorkeuren door middel van Action Type Training.

Unieke vakantietraining

Met meer dan vijftig jaar ervaring hebben we succesvol ruiters van beginnersniveau tot Olympisch niveau opgeleid. Doe mee aan een unieke ‘mini-vakantietrainingsweek’ of verblijf langer in een van onze luxe appartementen. We bieden ook deskundig advies bij de aan- en verkoop van dressuurpaarden.

Voor meer informatie kijk op www.academybartels.com of mail naar [email protected].