LIVE: WK jonge dressuurpaarden 2024 finale zesjarigen

Het laatste Wereldkampioenschap in Ermelo begint om 14.00 uur. Vijftien dressuurpaarden lopen in de finale voor zesjarige dressuurpaarden, daaronder drie Nederlandse inzendingen: Nalegro (14.30 uur), Naqueen (14.40 uur) en Nero (15.00 uur). Volg de finale live op Horses.nl.

Startlijst

Live-uitslag

Livestream

Mislukte wissels en keertwendingen doen Naqueen onder de 80 belanden

De NRPS-hengst Naqueen (Trafalgar x Samba Hit), die via de omweg de finale haalde na een kwalificatieproef met spanning en storingen aan het begin, komt uit op 78,8 punten. Dat had makkelijker wat meer kunnen zijn, maar in de moeilijke onderdelen van de proef liep de hengst van fokker Jurgen van der Meijden tegen meerdere problemen aan. In de keertwendingen raakte hij de takt kwijt en alle wissels waren niet goed (niet doorgesprongen). het wordt een 6,8 voor de submission. Peter Storr meldt: “Met een andere proef hadden het veel meer punten kunnen zijn.” Het hoogste cijfer gaat naar de draf (8,8).

Van de eerste vijf komt er slechts één combinatie boven de 80 uit, waarbij de jury absoluut reëel punt en Peter Storr de punten ook duidelijk motiveert.

Kim Noordijk met This is Naqueen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nalegro blijft wat strak in finale en komt uit op 76,4 punten

De door Van Olst Horses en Joop en Maartje Hanse gefokte Nalegro (Painted Black uit volle zus Valegro) komt uit op 76,4 punten na een wat gespannen en strakke proef. In de draftour (7) is Nalegro vaak niet gelijk in de bewegingsafloop, in stap zou hij ook meer los kunnen laten (8), in galop heeft hij veel potentie, maar ook hier wordt de hengst van Gertjan van Olst vaak wat sterk (7,8). Voor de submission wordt het (met wat problemen in de aanleuning (7,5). De jury denkt dat de hengst ver komt, vooral ook met zijn go en energie, maar voor nu is het nog niet ‘af’ en ‘gecontroleerd’. 76,4 punten.

San To Alati FRH en Straight Horse Floriana blijven onder de 80

De Duitse inzending San To Alati FRH (Secret x Belissimo M) en de Deense inzending Straight Horse Floriana (Franklin x Blue Hors Zack), die beiden via de kleine finale naar de grote finale kwamen, komen beide niet boven de 80 punten uit.

San To Alati zou achter duidelijk meer moeten doen, vooral in draf. Daarvoor kreeg hij onder Stefanie Viehoff-Wolff het laagste cijfer (7,5) Verder allemaal 8-en en een 8,2 voor de submission.

Bij Straight Horse Floriana, die wat moe lijkt in de finale, loopt het niet lekker in de finale. Alle vier de wissels mislukken en overall zou ze lichter moeten zijn in het contact. De merrie komt op 75,6 met een 6,5 voor de submission.

Megagetalenteerde Füchtels High Light OLD naar 82 punten

Füchtels High Light OLD (Floriscount x Damon Hill) is een paard dat je onthoudt. De merrie heeft ongelooflijk veel kwaliteit en swingt door het hele lijf. In draf en galop althans. Stappen kan de merrie ook, maar de stap kwam door spanning niet helemaal uit de verf. Het galopwerk was een hoogtepunt met deels al geweldige wissels (vooral die naar rechts). “We really love your horse”, zei jurylid Peter Storr, die de paarden samen met Knut Danzberg (bij C) en William Warren en Maria Schwennessen beoordeelde. “Heel erg jammer dat ze vandaag wat spanning had, wat we uiteraard mee moeten nemen in de punten.” Onder de streep kwam de eerste van zes Duitse combinaties in deze finale op 82 punten.

Bron: Horses.nl