WK Ermelo is nu ‘de standaard’

De paradox van het leven wil dat je ergens afscheid van moet nemen als je er heel goed in bent geworden. Dat geldt zeker voor de organisatie van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Na vijftien jaar Verden groeide het evenement in de jaren ‘Ermelo’ (2016-2019 en 2022-2024) naar een nieuwe standaard en menigeen wil liever niet meer terug naar Verden volgend jaar. De dag extra en dus niet meer twee kwalificaties op dezelfde dag was een laatste gouden greep van ‘Ermelo’.

Het WK Jonge Dressuurpaarden toonde in de zes edities als geen ander de waarde van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Een topaccommodatie die eigenlijk te weinig wordt benut voor dergelijke evenementen. Het WK Jonge Dressuurpaarden verhuist volgend jaar weer voor een driejarige cyclus naar Verden. Na zes keer ‘Ermelo’ krijgt het Hannoveraanse stamboek een paar veel grotere schoenen terug om te vullen. Tegelijkertijd kan gesteld worden: waar een deur sluit, gaat een andere open. Volgend jaar heeft Ermelo het Europees kampioenschap paradressuur toegewezen gekregen, maar er is ook een EK Dressuur dat na het uitvallen van Šamorín zonder host zit…

Nederland scoort bij zevenjarigen met drie paarden in de top

Met vijf Nederlandse inzendingen in de finale en drie daarvan in de top vijf deed TeamNL de beste zaken bij de zevenjarige dressuurpaarden op het WK in Ermelo. Hans Peter Minderhoud stuurde Glock’s Massimo (v. Glock’s Toto Jr) naar brons, Mauro Turfhorst (v. Zonik) werd onder Dinja van Liere vierde en Hexagon’s Mr. Magnum (v. Expression) vijfde met Thamar Zweistra. En ook de twee Duitse paarden aan het front hebben een Nederlandse afkomst als kleinzonen van Vivaldi, die samen met Totilas de finale domineerde.

Red Viper brengt Bart Veeze grootste zege van carrière

Voor de 43-jarige Bart Veeze, die al zes keer deelnam aan de Wereldkampioenschappen (met zeven verschillende paarden), was goud bij de vijfjarigen de grootste zege van zijn carrière. Een dag later kwam daar nog een mooie zesde plaats bij de zesjarigen (Nero) bij en daarmee was Veeze de meest succesvolle Nederlandse ruiter van dit WK.

Luister ook:

Happy athlete Quinn G kan niks fout doen

Waar de jurering bij de vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden eerder een soort Russische Roulette leek en er geen lijn in te ontdekken was, maakte het jurypanel bij de zesjarigen veel goed. Niet in de laatste plaats door de heldere toelichtingen van het Britse jurylid Peter Storr. De Deense merrie Quinn G (v. Quaterhit) kreeg net zoals vorig jaar de sjerp om: een ongelooflijke happy athlete die met haar vanzelfsprekende manier van gaan eigenlijk niks fout kan doen.

