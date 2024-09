Podcast de Week van Horses – Bart Veeze wint op WK Jonge Dressuurpaarden

Het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo leverde weer mooie kampioenen op. Voor Nederland won de hengst Red Viper onder Bart Veeze de titel bij de vijfjarige paarden. In de podcast van deze week hoor je uitgebreid van Bart Veeze en bespreken Rick Helmink en Mirjam Hommes uiteraard ook de andere kampioenen, de jurering en de aanstaande verhuizing van het WK naar Verden.

Verder was het een uitgesproken druk sportweekend, want er stonden nog twee hippische WK’s op het programma en bovendien natuurlijk de Paralympische Spelen. Alle belangrijke nieuwsfeiten komen uiteraard aan bod in de podcast van deze week. Verder hebben we een nieuwe podcastpoll over het EK Dressuur van 2025 en hoor je wat er op de agenda staat voor het komende weekend.

De Week Van Horses – Aflevering 26, 2024:

00:00 WK Jonge Dressuuspaarden, met interview met Bart Veeze

21:00 Medailleregen voor Nederland op de Paralympische Spelen

24:00 Horses Headlines – Wat is het nieuws uit de paardenwereld?

29:45 Podcast Poll: EK Dressuur in Ermelo?

31:40 Wat staat er op de paardensportagenda?

De nieuwe podcastpoll vind je via deze link.

