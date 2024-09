Podcast De Week van Horses: Paralympische Spelen met Joyce van Rooijen – Heuitink

Vanaf dinsdag 4 september wordt op de Paralympische Spelen in Parijs de paradressuur verreden. Zowel in de landenwedstrijd als op de individuele onderdelen heeft Nederland zeker medaillekansen. In de podcast van deze week legt Joyce van Rooijen – Heuitink, de bondscoach van het Nederlandse parateam, uit hoe de wedstrijd in elkaar zit, wie er in het team zitten, wat er allemaal komt kijken bij dit immense toernooi en hoe ze de kansen van haar team inschat.

Verder natuurlijk een blik in De Paardenkrant van deze week, met heel veel geweldige springresultaten voor de Nederlandse combinaties. En de wekelijkse vooruitblik op de agenda voor het komende paardensportweekend. Het is een bomvol programma: naast de paradressuur in Parijs is er onder meer het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, de EEF finale in Polen en het WK vierspanmennen in Hongarije. Je hoort er alles over in deze podcast, die gepresenteerd wordt door Mirjam Hommes

De Week Van Horses – Aflevering 25, 2024:

00:00 Paralympische Spelen in Parijs, met Joyce van Rooijen – Heuitink.

21:00 Paardenkrant met onder meer Sanne Thijssen, Maikel van der Vleuten, Kirsten Brouwer en Tosca Visser.

22:10 Bomvolle paardensportagenda voor de rest van deze week en het weekend.

Bron: Horses.nl