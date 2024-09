WK Ermelo: Jameson RS2-zoon Poetic Motion wint kleine finale vierjarigen

Met een score van 80,6% hebben Poetic Motion (Jameson RS2 x Sandreo) en zijn Noorse amazone Christine Falander Wold de kleine van de Sport Pro Horses Prize competitie voor vierjarige dressuurpaarden gewonnen op de tweede dag van het WK Jonge Dressuurpaarden. De door J.G. Keijnemans-Bos gefokte hengst scoorde het hoogst op zijn galop (8,5). Leonie Richter met Globall (Global Player OLD x Fürstenball) en Benedek Pachl met Powerdale (Glamourdale x Kennedy) maakten de top drie compleet.

Poetic Motion (stamboeknaam Peerke Keijn) kreeg naast de 8,5 voor zijn galop een 8,2 voor de aanleg als dressuurpaard, een acht voor de stap en 7,8-en voor de draf en submission. Met een totaal van 80,6% bleef hij vier tienden van een procent voor op de Oldenburger premiehengst Globall. De NRPS-goedgekeurde Powerdale liep met Benedek Pachl naar 77,8%. Voor de KWPN-gefokte Premier (First Date x Governor) was er met 77% een vierde plaats.

Liefde op het eerste gezicht

Amazone Christine Falander Wold is vol lof over Poetic Motion. “Poetic Motion doet zo zijn best voor. Hij is hengst, maar altijd makkelijk om mee te werken en heel relaxed. Hij vertrouwt me volledig, want ik heb hem al sinds hij een veulen is en we zijn sindsdien altijd samen. Ik was al een paar jaar op zoek naar een paard, maar ik kon het niet vinden. Tot ik Poetic Motion op Facebook zag; het was liefde op het eerste gezicht.”

Geen finale

Bij de vierjarigen is de kleine finale geen weg naar de finale in de rubriek (geen Wereldkampioenschap), zo lopen de vierjarigen maximaal twee proeven. De beste vijftien paarden in de kwalificatie kwalificeerden zich gisteren direct voor de finale op zaterdag, in de kleine finale was er de startmogelijkheid voor de rest van het veld.

Lees ook:

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Ermeloyh.com