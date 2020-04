Zweedse federatie bezorgd over doorgang WK jonge dressuurpaarden

Het coronavirus heeft de wereld stevig in zijn greep waardoor ook de paardensport erg wordt getroffen. Ook het selectietraject voor de jonge dressuurpaarden richting het WK (4-9 augustus in Verden) komt in het gedrang. In Ridsport spreekt Jan-Ove Olsson, lid van de Zweedse selectiecommissie, zijn bezorgdheid uit hoe de selectie nu moet plaatsvinden. En hij vraagt zich af of er überhaupt een WK zal zijn begin augustus.

Jan-Ove Olsson, die samen met Bo Jenå de Zweedse selectiecommissie vormt, stelt in Ridsport dat de tijd voor de jonge paarden om wedstrijdritme op te doen en selectiewedstrijden te lopen, extreem kort wordt. “Tot 1 juni ligt alles nog stil en eind juni moet de selectie bekend zijn”, aldus Olsson. “De vraag is of er überhaupt WK zal zijn. Misschien is verschuiven naar het najaar een optie. Ik hoop dat we binnen een paar weken een bericht hebben wat er gaat gebeuren.” Er zijn hierover gesprekken gaande tussen de FEI en World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH).

Hoe het moet met de Zweedse selectie is voor Olsson nog onduidelijk. Ondertussen heeft hij al wel gekeken naar de Nederlandse oplossing voor de eerste selectie, videobeoordeling van de paarden. Deze is inmiddels van start gegaan.

“Maar het belangrijkste is nu dat er bericht komt over hoe het verder gaat met de wedstrijd. En ondertussen hoop ik dat iedereen blijft trainen voor het WK als dat komt. En als er dit jaar geen WK is, dat is dan triest voor alle betrokkenen, maar ik weet dat ruiters en paardeneigenaren altijd vooruit zullen kijken en geduldig zullen werken aan nieuwe doelen”, zegt Olsson tot slot.

Bron Ridsport